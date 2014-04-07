У Луганську створили робочу групу для проведення переговорів із сепаратистами

Голова Луганської обласної державної адміністрації Михайло Болотських сьогодні, 7 квітня, створив робочу групу для ведення переговорів і мирного врегулювання ситуації, що склалася в результаті захоплення адмінбудівлі Управління СБУ в Луганській області.

Як повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації, до складу групи ввійшли представники органів місцевого самоврядування, авторитетних громадських організацій та об'єднань Луганської області, а також фахівці з психології конфліктів.

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За інформацією ЛОДА, робоча група готова до відкритого діалогу для того, щоб повернути життя області в мирне русло, відновити громадський порядок і забезпечити безпеку громадян.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і збройовий склад, що знаходиться в управлінні.

Під час штурму були вибиті вхідні двері до будівлі, камінням розбиті вікна, мітингувальникам вдалося ввірватися всередину управління й встановити на козирку будівлі прапор Російської Федерації.

Під час штурму УСБУ постраждали 9 осіб.

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Того ж дня голова Луганської облдержадміністрації Михайло Болотських і начальник Луганського обласного ГУ МВС Володимир Гуславський провели із людьми, які захопили будівлю переговори, після яких було звільнено з-під варти 6 проросійських активістів, затриманих за сепаратизм.

На даний момент будівля залишається захопленою сепаратистами.