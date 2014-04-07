У Луганську створили робочу групу для проведення переговорів із сепаратистами
Луганський губернатор створив робочу групу для ведення переговорів із людьми, які захопили адмінбудівлю УСБУ.
Голова Луганської обласної державної адміністрації Михайло Болотських сьогодні, 7 квітня, створив робочу групу для ведення переговорів і мирного врегулювання ситуації, що склалася в результаті захоплення адмінбудівлі Управління СБУ в Луганській області.
Як повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації, до складу групи ввійшли представники органів місцевого самоврядування, авторитетних громадських організацій та об'єднань Луганської області, а також фахівці з психології конфліктів.
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За інформацією ЛОДА, робоча група готова до відкритого діалогу для того, щоб повернути життя області в мирне русло, відновити громадський порядок і забезпечити безпеку громадян.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і збройовий склад, що знаходиться в управлінні.
Під час штурму були вибиті вхідні двері до будівлі, камінням розбиті вікна, мітингувальникам вдалося ввірватися всередину управління й встановити на козирку будівлі прапор Російської Федерації.
Під час штурму УСБУ постраждали 9 осіб.
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Того ж дня голова Луганської облдержадміністрації Михайло Болотських і начальник Луганського обласного ГУ МВС Володимир Гуславський провели із людьми, які захопили будівлю переговори, після яких було звільнено з-під варти 6 проросійських активістів, затриманих за сепаратизм.
На даний момент будівля залишається захопленою сепаратистами.