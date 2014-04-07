Донецькі депутати відхрестилися від сепаратистів, які вимагають референдум

Донецька міська рада не уповноважувала будь-кого брати участь у вирішенні долі Донецької області. Про це сказано в повідомленні Управління зв'язків із громадськістю Донецької міської ради, розміщеному на сайті міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Донецька міськрада заявляє: “У зв'язку з подіями, пов'язаними із захопленням будівлі Донецької обласної ради та інших адміністративних будівель у місті, а також із заявами про збори повноважних представників міст, на яких приймалися рішення про долю Донецької області, повідомляємо: Донецька міська рада й дев'ять районних у місті рад не уповноважували будь-кого брати участь у подібних зборах”.

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Також сказано: “Донецька міська рада й районні ради продовжують працювати в правовому полі. Ми бачимо своїм головним завданням забезпечення життєдіяльності міста”.

“У зв'язку з фактами скоєння озброєних провокацій на території міста, ми закликаємо всіх жителів дотримуватися закону і порядку. Наполегливо просимо не брати участі в протиправних діях”, - заявляють у Донецькій міськраді.

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Також у міськраді заявляють: “Ми поінформували лідерів протестних акцій, які проходять біля будівлі обласної ради, про негайну необхідність здачі захопленої зброї з метою недопущення кровопролиття. Всі конфлікти мають бути вирішені правовим шляхом. Ми виступали й продовжуємо виступати за конструктивне вирішення всіх розбіжностей за столом переговорів”.

Як повідомлялося, 6 квітня проросійські мітингувальники в Донецьку захопили будівлі ОДА і СБУ.