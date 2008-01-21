Шуфрич хоче урізати зарплату Тимошенко і Ющенка втричі

Член парламентської фракції Партії регіонів Нестор Шуфрич вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про оплату праці голови уряду. У документі пропонується встановити розмір окладу прем`єр-міністра на рівні 10 мінімальних зарплат - це 5150 гривень. У разі ухвалення законопроекту, зарплата прем`єра разом зі всіма виплатами складе 7000 гривень (зараз оклад прем`єра - близько 20 000, а зі всіма доплатами - приблизно 30000 гривень), повідомляє сайт Партії регіонів.

«Якщо закон буде ухвалено, таким чином зарплата буде знижена не тільки прем`єрові, але і Президентові і міністрам - сказав Н. Шуфрич. - У всіх цих чиновників зарплата вираховується залежно від окладу прем`єра і згідно коефіцієнту. 140% від цієї суми для Голови Держави, і 85% - для міністрів і парламентарів, а також всіх держслужбовців незалежно від рангу. Ми підрахували, що у результаті економія бюджету складе від кількох сот мільйонів до 1 мільярда гривень", - зауважив Шуфрич.

Він сподівається, що законопроект буде прийнятий, попри те, що у регіоналів і комуністів немає більшості. «Це буде перевіркою помаранчевих на щирість і моральність. Сподіваюся, вони будуть «за», - заявив народний депутат.