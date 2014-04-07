Сепаратисти проголосили «Харківську народну республіку»
20:44, 07 квітня 2014Політика
0 0
Самопроголошені депутати обласної ради перебрали на себе повноваження всіх державних інститутів.
Будівля Харківської ОДА / Інна Петрикова / facebook.com
Проросійські активісти, обрані "депутатами обласної ради, проголосили "Харківську народну республіку".
Також вони перебрали на себе всі повноваження державних інститутів влади, повідомляє 057.ua.
Читайте такожУ Харкові прихильники федералізації з бітами другий раз розігнали мітинг Евромайдана
У той же час антимайданівці повністю розігнали Євромайдан. Активісти останнього сховалися в довколишніх кафе і саду Шевченка, сховали українську символіку і чекають моменту, коли зможуть піти з центру Харкова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter