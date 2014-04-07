Сепаратисти проголосили «Харківську народну республіку»

Проросійські активісти, обрані "депутатами обласної ради, проголосили "Харківську народну республіку".

Також вони перебрали на себе всі повноваження державних інститутів влади, повідомляє 057.ua.

Читайте такожУ Харкові прихильники федералізації з бітами другий раз розігнали мітинг Евромайдана

У той же час антимайданівці повністю розігнали Євромайдан. Активісти останнього сховалися в довколишніх кафе і саду Шевченка, сховали українську символіку і чекають моменту, коли зможуть піти з центру Харкова.