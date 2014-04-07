НАТО забороняє росіянам вільний вхід до своєї штаб-квартири

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті НАТО, в якому пояснюється, що крок здійснено у відповідності до рішення міністрів закордонних справ країн НАТО минулого тижня.

"Як наслідок широкий доступ до штаб-квартири НАТО, який мав місце раніше, буде заборонений усім представникам Місії Росії за винятком російського посла, його заступника та двох помічників. Якщо хтось з інших працівників Місії Росії потребуватиме доступу, вони мають проходити звичну процедуру", - йдеться у повідомленні НАТО.

Читайте такожНАТО оцінює кількість військ РФ на кордоні з Україною в 40 тисяч осіб"Візити в такому випадку мають оголошуватись наперед, реєструватися, і має здійснюватись супровід відвідувачів. Це все ще надає російським дипломатам такий рівень доступу, який ніколи не надавався будь-яким російським міністерством чи установою для співробітників НАТО, які працюють у Москві", - зазначається в повідомленні Альянсу.

Рішення вступає в силу з 8 квітня. Міністри закордонних справ країн НАТО повернуться до розгляду цього питання на своїй зустрічі у Брюсселі в червні.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня НАТО ухвалило рішення про призупинення співпраці з Росією через анексію Москвою кримського півострова.