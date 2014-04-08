У Донецьку дії сепаратистів кваліфіковані як злочини проти нацбезпеки - прокуратура

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні нагадали, що 6 квітня під час несанкціонованого мітингу, групи агресивно налаштованих молодих людей захопили будівлю Донецької обласної держадміністрації, і 7 квітня була захоплена будівля обласного Управління Служби Безпеки України, тому під процесуальним керівництвом прокуратури області, органами міліції було почато розслідування ч. 1 ст. 294 Кримінального Кодексу (масові заворушення). Але в ході першочергових слідчих дій було зібрано достатньо доказів того, що дії порушників мають ознаки складу злочину, який кваліфікується, як злочини проти основ національної безпеки.

Так, захопивши Донецьку облдержадміністрацію сепаратисти заявили про створення незалежної республіки. В даний час кримінальні виробництва за всіма цими фактами об`єднані і перекваліфіковані за ч.1 ст.109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

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Розслідування триває.

У прокуратурі також заявили, що будь-які рішення, прийняті самопроголошеними депутатами народної ради не є законними. Подібні рішення є лише спробами дестабілізувати ситуацію в регіоні, а також штучно створити громадянське протистояння.

Цим фактам порушення Закону будуть дані відповідні правові оцінки згідно з чинним законодавством України, підкреслено в повідомленні.