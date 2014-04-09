Брюссель схвалює дії української влади проти сепаратистів

Про це повідомила прес-секретар Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

"Високий представник Кетрін Ештон уважно стежить за тривожними подіями в Східній Україні, в тому числі за захопленням громадських будівель в Харкові, Донецьку та Луганську з застосуванням сили. Вона високо оцінює зваженість операцій, які проводить українська влада для забезпечення правопорядку" - йдеться в повідомленні.

Ештон також заявила про абсолютну підтримку єдності, суверенітету і цілісності України і закликала відмовитися від спроб дестабілізувати ситуацію в країні зсередини чи ззовні.

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Глава європейської дипломатії впевнена, що громадяни повинні пред'являти політичні вимоги ненасильницьким способом, через відповідні процедури.

"Президентські вибори наступного місяця повинні надати легітимну і загальну платформу, на якій громадяни зможуть висловити свої погляди про майбутнє України", - йдеться в заяві.

Також Ештон закликала уряд України невідкладно провести конституційну реформу.

"Український уряд має звернутися до населення від заходу до сходу України і забезпечити, щоб політичні процеси, а також реформи відображували регіональну різноманітність і повагу прав людини і громадянських прав", - зазначила Ештон.