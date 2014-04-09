Сенченко: Крим - гарячий пиріжок, який Путін в руках не втримає

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Андрій Сенченко, пише Gordonua.com.

"Вторгнення російських військ в Україну навряд чи буде, принаймні його ймовірність значно знижена. Якщо буде вторгнення, то ми відповімо дуже жорстко. Принаймні відступати ніхто не буде", - повідомив політик.

Відносини між Україною і Росією заступник глави президентської канцелярії назвав "холодною війною", уточнивши, що в умовах анексії Криму мир з північними сусідами неможливий.

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"Якщо спробувати класифікувати можливі варіанти, то один полюс - це війна, потім - холодна війна, холодний мир і просто мир. В умовах анексії Криму миру не буде. Однак відвойовувати півострів зі зброєю ми теж не підемо. Думаю, що Крим - це той гарячий пиріжок, який Путін в руках не втримає. А поведінка Російської Федерації штовхає до варіанту холодної війни", - сказав Сенченко.

Що стосується сепаратистських рухів на південному сході України, то на думку політика, вони мають кілька передумов.

"Там є і російський сценарій, там є і гроші родини Януковича, там є і просто протест людей проти рабської життя. Людей, які ще поки не розуміють, де вихід з цієї ситуації. Тим, хто не розуміє, де вихід, ми, як влада, будемо пропонувати співпрацю і будемо пропонувати рецепти виходу. Тому що сьогодні у жителів сходу нашої країни з'явилися, напевно, вперше в історії права і можливості, якими треба навчитися користуватися", - впевнений Сенченко.

Сепаратистів ж, готують силову зміну влади, чекає покарання, попередив політик.

"А тим, хто прийшов зі зброєю в руках, у нас відповідь проста: або ви складете зброю, або ми будемо давати наказ на знищення. Варіантів інших немає".