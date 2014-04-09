Білий дім заперечує присутність своїх найманців в Україні

Про це заявили у вівторок в Білому домі з посиланням на представника приватної військової організації "Грейстоун", пише Українська правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу вказати на заяву компанії ("Грейстоун") про те, що ця інформація не відповідає дійсності", - сказав представник Білого дому Джей Карні на прес-конференції.

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Як повідомлялося, МЗС РФ заявило 7 квітня, що в південно-східні райони України, в тому числі в Донецьк, стягуються підрозділи внутрішніх військ і Національної гвардії України "за участю бойовиків незаконного збройного формування "Правий сектор".

"Особливу тривогу викликає та обставина, що до цієї операції підключені близько 150 американських фахівців з приватної військової організації "Грейстоун", переодягнених у форму бійців підрозділу "Сокіл", - підкреслили в російському зовнішньополітичному відомстві.

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Тим часом, американське видання "Уолл-стріт джорнел" повідомило з посиланням на представника "Грейстоун" Коріну Тейлор, що фахівці компанії не працюють в Україні.

"У нас ніхто не працює в Україні, ми також не плануємо відправляти когось у регіон", - заявили в компанії.