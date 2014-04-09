Кількість загиблих в ході масових протестів зросла до 105 осіб - МОЗ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

При цьому з 18 лютого по 9 квітня до бригад екстреної медичної допомоги та заклади охорони здоров'я Києва за медичною допомогою звернувся 1737 осіб, 1155 з них були госпіталізовані.

На лікуванні у закладах охорони здоров'я Києва станом на 9 квітня знаходяться 98 осіб.Читайте такожКількість загиблих під час масових акцій протесту зросла до 104 осіб – МОЗ

За останню добу станом на 06.00 год. 9 квітня 2014 року за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 11 осіб, 6 з них госпіталізовано, стався 1 летальний випадок.