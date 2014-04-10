Перші МІГ-29 з Бельбеку сьогодні переправлять на материк

Про це Центру журналістських розслідувань повідомив в.о. заступника глави адміністрації президента України Андрій Сенченко.

За його словами, в результаті переговорів з Міноборони РФ досягнута домовленість про те, що військова техніка, яка знаходиться в стані боєготовності, і в неробочому, буде передислокуватися одночасно.

«Просто кажучи, один літак летить - три в неробочому стані одночасно вивозимо. Але ми перестрахуємось і навіть частину боєздатної техніки будемо передислокувати не своїм ходом. Ніхто не дасть гарантії, що після штурмів кораблів або навмисного виведення з ладу літаків (засипали пісок у двигуни) під час передислокації не виникнуть проблеми», - розповів Сенченко.

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За його словами, сьогодні на Бельбеку повинні підготувати до перевезення три літаки МІГ 29. Слідом ще один полетить самостійно.

«В п'ятницю з Севастополя планується вихід двох кораблів ВМС України - ракетного катера "Прилуки" і танкера "Фастів". Слідом піде корвет «Тернопіль», - повідомив Андрій Сенченко.

За інформацією «Центру», на ранок четверга до вивезення на трьох вантажівках вже був підготовлений перший МІГ 29.

У той же час, за інформацією офіцерів батальйону морської піхоти, який дислокувався у Феодосії, російські військові поки що не мають наміру повертати захоплені в результаті штурму частини БТР 80. За їх словами, «наші БТРи вже викрали в Севастополь і Керч, нібито для підготовки до параду 9 травня».

Керівник медіа-центру Міноборони в Криму Владислав Селезньов підтвердив «Центру журналістських розслідувань», що з техніки, захопленої в бригаді морської піхоти ВМС України у Феодосії, росіяни поки що віддають тільки вантажівки.

«Бойових машин української морпіхоти там було понад 60 одиниць. П'ять наших БТРів минулого року пройшли ремонт, який обійшовся країні в два мільйони. Вони як цукерки і вся інша техніка справна і готова до бою. Але поки віддають тільки Урали», - повідомив Селезньов.