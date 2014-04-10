Десятки сепаратистів з битами заблокували колону військових під Донецьком

Артилерійська бригада із Запорізької області прибула на Донеччину за розпорядженням Міноборони для укріплення південного кордону.

На під'їзді до місця запланованої дислокації машинам заблокували дорогу кілька легковиків та десятки людей, озброєних битами. Військові кілька разів здійснювали маневри, щоб уникнути блокування, але зловмисники з георгіївськими стрічками їх усе одно наздоганяли та перегороджували шлях, повідомляється в сюжеті спецвипуску ТСН.

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Як зазначається, на цей час колону зупинили на Донецькій окружній дорозі.

"Підрозділ бригади згідно отриманого розпорядження старшого командування висувався в район проведення навчань. Місцеві мешканці, котрі виявилися негативно налаштованими до дій Збройних сил України, заблокували нам маршрути руху, тому ми зараз висуваємося у зворотному напрямку. Поки на даному етапі", - пояснив командир артилерійської бригади Сергій Брусов.