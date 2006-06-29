Луценко вислав в Крим додаткові бригади внутрішніх військ

Сьогодні за дорученням міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в Криму прибудуть 500 військовослужбовців бригади спеціального призначення «Барс» внутрішніх військ МВС і Київської спеціальної моторизованої бригади міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК з посиланням на прес-службу Кримського територіального командування ВВ МВС України.

За інформацією кримського Главку міліції, київські бійці допомагатимуть місцевим правоохоронцям в забезпеченні охорони громадського порядку на території Алуштинського, Бахчисарайського, Євпаторійського, Керченського, Ленінського, Раздольненського, Сакського, Сімферопольського, Феодосійського, Чорноморського і Ялтинського регіонів Криму. «Несення служби бійцями внутрішніх військ МВС буде організовано в три зміни на основі аналізу оперативної обстановки, її прогнозу і розвитку і виходячи з місцевих особливостей», - повідомляє ЦГЗ. До несення служби в спільних нарядах планується залучити співробітників патрульно-постової служби міліції, Державтоінспекції, полку міліції швидкого реагування «Беркут».

За інформацією кримського Главку МВС, аналогічним чином була організована робота з підтримки громадського порядку і профілактики злочинності під час минулого курортного сезону. «Там, де працювали внутрішні війська, кількість злочинів, скоєних в громадських місцях порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 34%», - зазначили в ЦГЗ.