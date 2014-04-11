Королевська висловила співчуття сім’ям загиблих шахтарів

Про це вона сказала перебуваючи в Одесі.

«Я щиро співчуваю сім’ям загиблих шахтарів. Знаю, що словами не зарадиш горю, однак переконана, що в силах держави не тільки підтримати родини, які залишились без годувальників, а й зробити так, щоб люди перестали гинути», - сказала вона.

Наталія Королевська відзначила, що на сьогодні шахтарська праця в Україні – одна з найбільш небезпечних. За її словами, тисячі людей щодня ризикують не тільки своїм здоров’ям, а й життям, спускаючись на десятки метрів під землю. «Я знаю, що таке хвилюватись за близьких та з нетерпінням чекати повернення із забою, оскільки сама з шахтарської родини і все дитинство провела поблизу шахти, чекаючи завершення зміни батька», - сказала вона.

Наталія Королевська відзначила, що питання захисту шахтарів актуальне сьогодні не тільки для сходу України, а й для західних областей, де також відбувається видобуток вугілля. «Сьогодні в Україні набагато більше питань, які об’єднають нас, аніж таких, що роз’єднають. Тому нам потрібно спільними зусиллями і Сходу, і Заходу, і Півдня долучитися до їхнього вирішення. Тільки так ми зможемо побудувати дійсно сильну та незалежну Україну», - наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні о 6.24 ранку на шахті імені академіка А. А. Скочинського в Донецьку стався вибух газо-повітряної суміші, в результаті чого загинули 7 людей.