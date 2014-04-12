Царьов підтримав сепаратистів у Луганську

Сьогодні в Луганську кандидат в Президенти України Олег Царьов провів прес-конференцію для журналістів і відвідав мітинг перед захопленою проросійськими активістами будівлею УСБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед журналістами, Царьов заявив, що посада глави держави для нього не є самоціллю.

«Президентство - це лише майданчик для досягнення своїх цілей і просування своїх ідей. Зараз головне - щоб не пролилася кров», - сказав Царьов.

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Пріоритетними завданнями кандидат в Президенти назвав федералізацію країни і надання російській мові статусу другої державної.

«Саме цей крок дозволить виключити подальші спекуляції та конфлікти на цьому грунті», - підкреслив Царьов.

За його словами, також необхідно добитися перенесення виборів з 25 травня на кінець осені.

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Після прес -конференції Царьов з нечисленною делегацією вирушив до будівлі УСБУ, яку вже тиждень блокують проросійські активісти.

На цей момент на площі перед Управлінням та у сквері зібралося до 5 тисяч осіб. Варто відзначити , що повстанці і мітингарі зустріли політика дуже привітно. Під час виступу кандидата в Президенти з натовпу лунали крики «Де ти був раніше?», «Ура Царьову!», «Царьов молодець!». Політик, у свою чергу, висловив повну підтримку діям мітингувальників.

«На вас дивиться не тільки Донбас, на вас дивиться вся Україна!», - сказав він.

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Після виступу Царьов попрямував всередину будівлі Управління СБУ для подальших переговорів, де пробув не менше півгодини.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ та зброю, що знаходиться в управлінні.

Увечері 8 квітня в Службі безпеки заявили, що сепаратисти замінували будівлю УСБУ в Луганську і утримують близько 60 заручників. За даними СБУ, о 4.00 9 квітня із захопленого будівлі УСБУ вийшли 56 осіб без зброї.

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Переговорний процес про звільнення будівлі триває.

Водночас 9 квітня в Луганській міліції не підтвердили інформацію про те, що будівлю Управління СБУ в Луганській області заміновано і всередині перебувають заручники. Також, за даними міліції, серед проросійськи налаштованих активістів, які захопили будівлю УСБУ, немає громадян Російської Федерації.

12 квітня мітингувальники продовжують блокувати будівлю УСБУ в Луганську.