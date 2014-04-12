У Донецьку озброєні люди намагалися захопити хімзавод

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на прес-службу МВС України.

В суботу близько 15:00 було скоєно напад групи озброєних людей на Донецький хімічний завод, який знаходиться під охороною Національної гвардії України.

Читайте такожУ Горлівці міліція не дозволила сепаратистам захопити міськуправління МВС"Завдяки рішучим і професійним діям міліції, двоє нападників були затримані, зброю в них вилучено", - зазначили в МВС

Один з правоохоронців отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Охорона об'єкта посилена.