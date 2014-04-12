У Донецьку озброєні люди намагалися захопити хімзавод
22:57, 12 квітня 2014Політика
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Бійці Національної гвардії відбили спробу захоплення Донецького хімічного заводу, на якому зберігається значна кількість вибухонебезпечних речовин.
Про це повідомляє Сегодня з посиланням на прес-службу МВС України.
В суботу близько 15:00 було скоєно напад групи озброєних людей на Донецький хімічний завод, який знаходиться під охороною Національної гвардії України.
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Один з правоохоронців отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Охорона об'єкта посилена.
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