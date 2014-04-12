Тарута вважає, що на Донбасі не місце агресорам і окупантам

Сьогодні і завтра в Донецькій області оголошено траур за шахтарям, які загинули внаслідок аварії на шахті ім. Скочинського. На цьому тлі невідомі озброєні люди захоплюють в області відділення міліції, грабують їх і озброюють населення.

Про це йдеться в заяві голови Донецької обласної державної адміністрації Сергія Тарути, яку цитують Новости Донбасса.

"Це - злочини проти людської гідності і пам'яті загиблих земляків. Впевнений, що ці дії терору, повинні бути класифіковані правоохоронними згідно з Законом", - йдеться в заяві.

Читайте такожНа Банковій обговорюють жорсткий силовий сценарій щодо сепаратистівГубернатор зазначив, що весь минулий тиждень велися переговори з протестувальниками.

"Вони поділилися своїми проблемами, страхами і переживаннями. Я вислухав усіх. Ми знайшли точки взаєморозуміння. На нашу вимогу Донецьк відвідала делегація уряду на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Були намічені конкретні кроки, спрямовані на розв'язання політичної кризи в країні шляхом прийняття нової редакції Конституції України. Ця Конституція закріпила б особливий статус російської мови і передачу більшості адміністративно-фінансових функцій регіонам", - передає прес-служба глави регіону.

За словами Тарути, голос Донбасу був почутий, однак сьогодні деструктивні сили почали роботу на посилення кризи і зрив громадянського діалогу.

"Звертаюся до донеччан і жителів області. Прошу всіх не піддаватися на провокації. Донбас - це наш спільний дім. Тут немає місця агресорам і окупантам", - зазначив він.

У зв'язку з поточними подіями прийнято рішення про кадрове посилення силових органів Донецької області. Ми будемо використовувати всі законні способи для оперативного наведення порядку.

"Завтра Вербна Неділя. В цей день нам потрібно йти до церкви, молитися за свої сім'ї, душі загиблих шахтарів і кращу долю для нашої країни. Але не піддаватися на провокації, агресивні і протиправні дії", - закликав губернатор.