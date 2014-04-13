Лавров погрожує зірвати зустріч щодо України в Женеві

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров у розмові з держсекретарем США Джоном Керрі, передає РИА Новости.

Як пояснюється на сторінці МЗС РФ в соцмережі Facebook, в суботу з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова Лаврова і Керрі, під час якої держсекретар США заявив, що протести на південному сході України - результат «підбурювання» і «чи не прямого втручання з російської сторони». У міністерстві зазначили, що він «на підтвердження не зміг надати які-небудь конкретні факти».

Читайте такожРосія запрошує Добкіна на переговори РФ-Україна-США-ЄС«Лавров попередив, що у разі матеріалізації погроз, які лунають з Києва, застосувати силу проти доведених до відчаю мешканців південного сходу буде підірвана перспектива подальшої співпраці з українського питання, включаючи проведення планованої чотиристоронньої зустрічі в Женеві», - сказано в повідомленні.