З'явились фотографії українських спецназівців у Слов'янську

Керує АТЦ СБУ України. Залучені сили з усіх силових підрозділів країни. З Богом!", - написав на своїй сторінці в Facebook Арсен Аваков, повідомляють Новини Донбасу.

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