З'явились фотографії українських спецназівців у Слов'янську
10:23, 13 квітня 2014Політика
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Раніше в Слов'янську почалася антитерористична операція під керівництвом СБУ, до операції залучені сили всіх силових підрозділів України.
novosti.dn.ua
Керує АТЦ СБУ України. Залучені сили з усіх силових підрозділів країни. З Богом!", - написав на своїй сторінці в Facebook Арсен Аваков, повідомляють Новини Донбасу.
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