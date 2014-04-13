Спецназ ліквідував один із блокпостів сепаратистів на в'їзді до Слов'янська
11:06, 13 квітня 2014Політика
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Блокпост сепаратистів знищено
Блокпост сепаратистів на в'їзді до Слов'янська з боку Краматорська знищений.
Про це повідомляють "Новини Донбасу".
Також повідомляється, що ще один блокпост на в'їзді до Слов'янська з боку Харкова ліквідують у даний час.
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