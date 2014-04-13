Лукашенко вважає Турчинова легітимним в.о. президента України
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає легітимним призначення Олександра Турчинова в.о. президента України.
"У цьому плані, на мій погляд, усе логічно. За їхньою Конституцією, якщо немає президента, то його обов'язки виконує керівник Верховної Ради. Так і відбулося. Я вважаю, що в них у країні президента немає. За Конституцією, президент повинен бути. За статтею Конституції президента повинен заміщати Турчинов. Отже, для мене він абсолютно легітимний і Верховна Рада абсолютно легітимна", - повідомив президент Білорусі, повідомляє сьогодні ІТАР-ТАСС.
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Торкаючись особистої зустрічі з Турчиновим, Лукашенко розповів про те, як в.о. президента України бачить ситуацію, що склалася в країні. "Він не переконав мене по багатьох речах, але деякі моменти були цікаві", - зазначив білоруський лідер. Лукашенко відзначив, що "Турчинов сприймає правильно ситуацію, яка в них складається".