Лукашенко вважає Турчинова легітимним в.о. президента України

"У цьому плані, на мій погляд, усе логічно. За їхньою Конституцією, якщо немає президента, то його обов'язки виконує керівник Верховної Ради. Так і відбулося. Я вважаю, що в них у країні президента немає. За Конституцією, президент повинен бути. За статтею Конституції президента повинен заміщати Турчинов. Отже, для мене він абсолютно легітимний і Верховна Рада абсолютно легітимна", - повідомив президент Білорусі, повідомляє сьогодні ІТАР-ТАСС.

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Торкаючись особистої зустрічі з Турчиновим, Лукашенко розповів про те, як в.о. президента України бачить ситуацію, що склалася в країні. "Він не переконав мене по багатьох речах, але деякі моменти були цікаві", - зазначив білоруський лідер. Лукашенко відзначив, що "Турчинов сприймає правильно ситуацію, яка в них складається".