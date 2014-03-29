Турчинов подякував Лукашенку за обіцянку не давати Росії плацдарму для нападу на Україну
В.о. президента України Олександр Турчинов подякував владі Республіки Білорусь за обіцянки не допустити здійснення актів агресії проти України з території цієї країни.
Слова адресувалися президенту Білорусі Олександру Лукашенку, повідомляє ТСН.
"Я дуже вдячний Олександру Григоровичу за теплоту і відвертість нашої розмови. Для нас дуже важлива позиція президента Білорусі, самої Республіки Білорусь, що з території Білорусі ніколи не буде агресії проти України, в тому числі третьої країни", - заявив Турчинов за підсумками переговорів з Лукашенком в суботу в Гомельській області.
За словами в.о. президента України, його країну чекає процес стабілізації. "Незважаючи на всі проблеми, Україна йде шляхом стабілізації, відновить зруйновану економіку, яку ми отримали у спадок", - наголосив Турчинов.
Читайте такожЛукашенко: Путін переплюнув мене в диктаторстві"Ми забезпечимо ситуацію, коли незалежно від того, де живе людина – на сході, на заході, на півночі, на півдні чи в центрі – вона завжди буде захищена державою", - запевнив він.
Турчинов також підкреслив важливість того, щоб відносини між білоруським і українським народами зміцнювалися.
"Українці й білоруси – це не просто два сусідніх народи, це братські народи. І наша спільна історія це доводить. Для нас дуже важливо відчути плече дружнього білоруського народу", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що на засіданні Генасамблеї ООН лише 11 країн проголосували проти резолюції, що підтримувала територіальну цілісність України та засуджувала анексію Криму. Однією з таких країн була Білорусь. Цей факт Турчинов залишив поза увагою в коментарях щодо зустрічі з Лукашенком.