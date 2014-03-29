Турчинов подякував Лукашенку за обіцянку не давати Росії плацдарму для нападу на Україну

Слова адресувалися президенту Білорусі Олександру Лукашенку, повідомляє ТСН.

"Я дуже вдячний Олександру Григоровичу за теплоту і відвертість нашої розмови. Для нас дуже важлива позиція президента Білорусі, самої Республіки Білорусь, що з території Білорусі ніколи не буде агресії проти України, в тому числі третьої країни", - заявив Турчинов за підсумками переговорів з Лукашенком в суботу в Гомельській області.

За словами в.о. президента України, його країну чекає процес стабілізації. "Незважаючи на всі проблеми, Україна йде шляхом стабілізації, відновить зруйновану економіку, яку ми отримали у спадок", - наголосив Турчинов.

Читайте такожЛукашенко: Путін переплюнув мене в диктаторстві"Ми забезпечимо ситуацію, коли незалежно від того, де живе людина – на сході, на заході, на півночі, на півдні чи в центрі – вона завжди буде захищена державою", - запевнив він.

Турчинов також підкреслив важливість того, щоб відносини між білоруським і українським народами зміцнювалися.

"Українці й білоруси – це не просто два сусідніх народи, це братські народи. І наша спільна історія це доводить. Для нас дуже важливо відчути плече дружнього білоруського народу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що на засіданні Генасамблеї ООН лише 11 країн проголосували проти резолюції, що підтримувала територіальну цілісність України та засуджувала анексію Криму. Однією з таких країн була Білорусь. Цей факт Турчинов залишив поза увагою в коментарях щодо зустрічі з Лукашенком.