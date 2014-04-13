Словаччина готова почати реверсні поставки газу в Україну в листопаді - міністр економіки

”Ми сьогодні маємо підготовлене рішення. У понеділок я маю підписати ліцензію для словацької газотранспортної компанії Eustream на таке рішення, яке дозволить в листопаді поставляти реверсний газ в необхідному обсязі. Цей обсяг надалі можна збільшувати. Таке рішення потрібно обговорити з російською стороною”, - цитує главу Мінекономіки Словаччини РИА Новости.

За його словами, витрати на будівництво газової перемички в сумі 20 мільйонів євро готова взяти на себе компанія Eustream .

”Проте, з іншого боку (Україні - УНІАН) необхідно зобов`язання, що буде відбір газу” , - додав Малатинський.

Читайте такожНімецький концерн RWE вже готовий почати постачання газу в Україну - ЗМІ

Глава Мінекономіки Словаччини наголосив, що в Братиславі хочуть допомогти Україні вирішити проблему реверсних поставок газу, проте, ”рішення цієї проблеми не повинно завдавати шкоди ні самій Словаччині, ні інтересам ЄС”.

Як повідомляв УНІАН , раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив , що Україна має договір з німецьким трейдером RWE про постачання газу в обсязі до 5 млрд кубометрів, а зі Словаччини Україна може отримати близько 10 млрд кубометрів.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 вирішив скасувати пільги на поставки газу Україні , пояснивши це тим , що український партнер не виконує досягнуті домовленості про погашення заборгованості за поставлений газ.

Водночас Україна , після різкого зниження в лютому закупівель російського газу у зв`язку із загостренням політичної кризи , з 1 березня вдвічі збільшила добові обсяги імпорту цього виду палива.

У 2013 році «Нафтогаз України » отримав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися , що борг за 2013 країна погасить 25 січня.

Раніше Україна отримувала газ також у реверсивному режимі з Польщі та Угорщини , і планувала підписати угоду про постачання газу зі Словаччини до кінця грудня 2013 року.