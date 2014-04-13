Янукович: Київ прийняв рішення про силову операцію на Сході під тиском ЦРУ
Рішення про силовий операції на сході України було прийнято київською владою після зустрічей директора ЦРУ Джона Бреннана з Турчиновим, Аваковим, Наливайченком та іншими керівниками нової влади України.
Про це заявив 13 квітня журналістам у Ростові-на-Дону екс-президент України Віктор Янукович, передає ИТАР-ТАСС.
"Бреннан фактично санкціонував застосування зброї і спровокував кровопролиття в Україні", - заявив президент України.
За словами Януковича, США безпосередньо причетні до подій в Україні, вони "несуть свою частку відповідальності за розв'язування громадянської війни в цій країні.
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Раніше Віктор Янукович заявив, що Україна однією ногою вступила в громадянську війну.
Він також звернувся до військовослужбовців України з проханням не виконувати "злочинні накази" нової влади, не стріляти в український народ.
"Вам цього люди ніколи не пробачать", - додав він.