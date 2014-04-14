МЗС Британії: Можливий референдум про унітарність - внутрішня справа України
Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг вважає можливе проведення референдуму про унітарність України її внутрішньої справою, але наголосив на важливості проведення президентських виборів 25 травня.
Як передає власний кореспондент УНАН з Люксембурга, про це Хейг заявив перед Радою ЄС на рівні глав міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів.
При цьому він додав, що всі заяви Москви щодо її непричетності до підбурення сепаратистів на сході України не витримують жодної критики.
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"Самі українці мають ухвалювати рішення щодо власних демократичних процедур. Будуть вибори 25 травня і важливо, щоб ці вибори відбулися", - сказав Хейг відповідаючи на запитання, як він розцінює пропозицію виконувача обов'язки президента України Олександра Турчинова про можливе проведення референдуму про унітарність України разом з президентськими виборами.
"Українці самі мають вирішувати, але, що бачимо, так це свідому дестабілізацію ситуації в Україні (з боку Росії) і загрозу проведенню виборів президента. Російські спростування причетності до цих подій не витримують жодної критики", - сказав глава британської дипломатії.