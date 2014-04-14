МЗС Британії: Можливий референдум про унітарність - внутрішня справа України

Як передає власний кореспондент УНАН з Люксембурга, про це Хейг заявив перед Радою ЄС на рівні глав міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів.

При цьому він додав, що всі заяви Москви щодо її непричетності до підбурення сепаратистів на сході України не витримують жодної критики.

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"Самі українці мають ухвалювати рішення щодо власних демократичних процедур. Будуть вибори 25 травня і важливо, щоб ці вибори відбулися", - сказав Хейг відповідаючи на запитання, як він розцінює пропозицію виконувача обов'язки президента України Олександра Турчинова про можливе проведення референдуму про унітарність України разом з президентськими виборами.

"Українці самі мають вирішувати, але, що бачимо, так це свідому дестабілізацію ситуації в Україні (з боку Росії) і загрозу проведенню виборів президента. Російські спростування причетності до цих подій не витримують жодної критики", - сказав глава британської дипломатії.