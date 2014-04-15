Добкіна облили зеленкою і обсипали борошном

Це сталося неподалік студії каналу ICTV, де політик мав взяти участь у програмі "Свобода слова".

Згідно з повідомленням "Громадського ТБ", Добкіна облили зеленкою мітингувальники. Він втік від них без краватки.

Окрім того, активісти пробили шини на авто іншого кандидата - Олега Царьова.

Сам Добкін телефоном в ефірі ICTV сказав, що мітингувальники пробили колеса його машини, а кілька його помічників "отримали фізичні травми".

Раніше в Харкові, вотчині Добкіна, невідомі облили зеленкою кількох опозиційних політиків, серед них - Яценюк, Луценко, Власенко та інших.

Добкін також заявляв, що політики обливаються зеленкою для підвищення свого рейтингу. "Зараз обливання зеленкою є способом підвищення власного рейтингу", - заявив він у вересні 2012 року.