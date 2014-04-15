В авто Царьова мітингувальники знайшли набої до автомата Калашникова
01:15, 15 квітня 2014Політика
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В автомобілі кандидата у Президенти України Олега Царьова, припаркованого біля офісу одного з телеканалів, активісти знайшли чотири ріжка від автомата Калашникова з набоями
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В авто Царьова мітингувальники знайшли набої до автомата Калашникова
Охоронець Царьова відмовився показувати посвідчення працівника охоронної фірми. Каже, що не мали використовувати зброю з лихими намірами, повідомляє "Громадське телебачення".
Також в салоні авто знайшли холодну та вогнепальну зброю, нашивки, одяг (в тому числі і військову уніформу) і та документи (зокрема, дозвільні документи на гладкостволбну зброю).
На місці вже працюють спіробітники МВС.
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