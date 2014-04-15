Армія готова виконувати завдання РНБО
В.о. голови Міноборони України Михайло Коваль заявив, що українські війська приведені в повну бойову готовність для виконання завдань, поставлених Радою нацбезпеки і оборони.
"Станом на сьогоднішній день Збройні сили України готуються до виконання завдань, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони", - сказав Коваль в ефірі "Першого національного".
За його словами, Збройні сили можуть приступити до дій без оголошення військового стану в рамках антитерористичної операції, пише gordonua.com.
"Підстави для використання збройних сил є", - додав він.
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В.о. Президента України Олександр Турчинов підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".
Турчинов запропонував генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну провести спільну антитерористичну операцію з миротворчими силами ООН.
При цьому в.о. президента зазначив, що офіційний Київ робить все, щоб стабілізувати ситуацію в регіонах.
Служба безпеки України перехопила переговори диверсійної групи в Слов'янську Донецької області. В СБУ заявили, що перехоплені матеріали свідчать про те, що у Східній частині України відбувається широкомасштабна військова агресія Російської Федерації.