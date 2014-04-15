У передмісті Слов'янська спалили селищну раду

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на міськраду Слов'янська.

Двоповерхова будівля адміністрації повністю вигоріла. Жертв немає. Також в адміністрації Слов'янська спростовують інформацію про перестрілку в цьому селищі.

Читайте такожУ Слов'янську сепаратисти захопили аеродром"Просто під'їхали невідомі вночі на одній або двох машинах і підпалили будівлю", - повідомив представник адміністрації.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли з посиланням на місцевого активіста, що в районі деяких постів сепаратистів, зокрема, в Андріївці, сталися сутички.