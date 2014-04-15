У передмісті Слов'янська спалили селищну раду
07:43, 15 квітня 2014Політика
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Вночі невідомі підпалили будівлю селищної ради Андріївки в передмісті Слов'янська Донецької області
У передмісті Слов'янськ спалили адмінбудівлю / slavgorod.com.ua
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на міськраду Слов'янська.
Двоповерхова будівля адміністрації повністю вигоріла. Жертв немає. Також в адміністрації Слов'янська спростовують інформацію про перестрілку в цьому селищі.
Читайте такожУ Слов'янську сепаратисти захопили аеродром"Просто під'їхали невідомі вночі на одній або двох машинах і підпалили будівлю", - повідомив представник адміністрації.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли з посиланням на місцевого активіста, що в районі деяких постів сепаратистів, зокрема, в Андріївці, сталися сутички.
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