У передмісті Слов'янська спалили селищну раду

07:43, 15 квітня 2014
Політика
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Вночі невідомі підпалили будівлю селищної ради Андріївки в передмісті Слов'янська Донецької області

У передмісті Слов'янськ спалили адмінбудівлю

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на міськраду Слов'янська.

Двоповерхова будівля адміністрації повністю вигоріла. Жертв немає. Також в адміністрації Слов'янська спростовують інформацію про перестрілку в цьому селищі.

Читайте такожУ Слов'янську сепаратисти захопили аеродром"Просто під'їхали невідомі вночі на одній або двох машинах і підпалили будівлю", - повідомив представник адміністрації.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли з посиланням на місцевого активіста, що в районі деяких постів сепаратистів, зокрема, в Андріївці, сталися сутички.

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