Кабмін виставить на аукціон 73 авто

Секретаріат Кабінету міністрів України визначив перелік транспортних засобів автопідприємства Секретаріату КМУ, які планується реалізувати на аукціоні. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак, повідомили УНІАН у його прес-службі.

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Як йдеться в повідомленні, на торги буде виставлено 73 транспортні засоби.

Як повідомляла прес-служба КМУ, аукціон з продажу автомобілів, які має у своєму розпорядженні Секретаріат Кабінету міністрів, планується провести не пізніше першої половини червня цього року.

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В аукціоні з продажу автомобілів зможуть взяти участь усі бажаючі. Процедура буде відкритою та прозорою.

Секретаріат Кабінету міністрів інформуватиме суспільство про перебіг підготовки до аукціону.