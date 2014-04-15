Сепаратисти залишили будівлю міськвідділу міліції в Краматорську - ЗМІ

Про це повідомляє «ОстроВ» із посиланням на начальника прес-служби Головного управління МВС України в Донецькій області Ігоря Дьоміна.

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«По Краматорську – вони самі залишили будівлю», - сказав Дьомін.

Він також не підтвердив, що вночі були нові захоплення міськвідділів у Донецькій області і окремих райвідділів по Донецьку: «Може, і приходили, але захоплень не було».

За офіційною інформацією, на даний момент залишаються захопленими будівлі райвідділу міліції в Слов'янську та міськуправління в Горлівці.