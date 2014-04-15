Сепаратисти залишили будівлю міськвідділу міліції в Краматорську - ЗМІ
12:29, 15 квітня 2014Політика
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Група невідомих залишила будівлю Краматорського міськвідділу міліції, який раніше був ними захоплений.
Невідомі біля райвідділку у Краматорську
Про це повідомляє «ОстроВ» із посиланням на начальника прес-служби Головного управління МВС України в Донецькій області Ігоря Дьоміна.
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«По Краматорську – вони самі залишили будівлю», - сказав Дьомін.
Він також не підтвердив, що вночі були нові захоплення міськвідділів у Донецькій області і окремих райвідділів по Донецьку: «Може, і приходили, але захоплень не було».
За офіційною інформацією, на даний момент залишаються захопленими будівлі райвідділу міліції в Слов'янську та міськуправління в Горлівці.
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