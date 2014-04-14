У Горлівці захоплено відділок міліції: силовики відмовляються віддати зброю сепаратистам
Сепаратисти увійшли в будівлю Горлівського міськуправління міліції в Донецькій області. У разі, якщо міліція не перейде на "сторону народу", люди обіцяють розстріляти правоохоронців.
Міліціонери тримали оборону будівлі під час штурму до останнього, передає "Острів".
Сепаратисти виламали грати на паркані у внутрішньому дворі, виламали двері та увійшли в будівлю. Першим увійшов чоловік у жовтому жилеті "Преса". "Ти диви, "преса" виявився сміливішим нас", - констатували нападники.
"Виходьте, б..дь, вас ніхто не чіпатиме. Нам потрібен ваш начальник", - кричать вони тим, хто забарикадувався міліціонерам, руйнуючи все на першому поверсі. Вони ламають замки в дверях.Читайте такожУ Горлівці сепаратисти штурмують міліцію (онлайн - трансляція)
Від міліціонерів вимагають здати зброю. "Ми зброю не здамо", - відповідають їм.
На вулиці скандують: "Росія" і "Беркут".
"Якщо міліція не перейде на сторону народу, через два дні ми влаштуємо їм масовий розстріл, - заявили протестувальники, передає 06242.com.ua.
В інтерв'ю російським журналістам чоловік, який представився депутатів Донецької народної республіки, розповів про мотиви мітингу біля стін будівлі: "Ми сьогодні повинні були повісити прапор нашої республіки, - заявив активіст".
Також «депутат» заявив про намір змінити керівництво міста і призначити «свого мера».