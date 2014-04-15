ООН відкидає звинувачення у порушеннях в Україні прав росіян

Про це йдеться у коментарі МЗС України, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«У документі переконливо відкидаються звинувачення у порушеннях в Україні прав російської меншини, які слугували приводом для військової агресії Російської Федерації проти нашої держави та анексії АР Крим», - зазначається в коментарі.

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У МЗС наголосили, що в Україні позитивно сприйняли оприлюднення доповіді УВКПЛ, яка достатьно об‘єктивно віддзеркалює становище у галузі прав людини.

У доповіді наводяться докази невідповідності кримського псевдореферендуму від 16 березня чинним стандартам у сфері прав людини, у тому числі щодо свободи обміну думками з громадських та політичних питань, свободи ЗМІ та доступу до інформації, а також захисту прав журналістів.

У доповіді відзначаються порушення прав жиетлів півострова внаслідок російської окупації. Найбільш вразливими громадами Криму визнано кримських татар та українців, які змушені через залякування, відсутність безпечного середовища та утиски їхніх прав і свобод залишати власні домівки.

З огляду на триваючі системні порушення прав людини на півострові Крим, українська сторона розраховує, що ситуація в АР Крим і далі перебуватиме в полі зору місії УВКПЛ та інших міжнародних моніторингових механізмів.

Поряд з аналізом останніх подій у східних регіонах України та їхніх причин, в документі повідомляється про зовнішнє втручання у розвиток ситуації, зокрема про участь у протестах і зіткненнях осіб, які прибули з Росії.

«Експерти ООН дають чітко зрозуміти, що ряд порушень прав людини в інших частинах України були «надбанням» попередньої влади, і саме вони стали однією з головних причин, яка спонукала українців до масових протестів з листопада 2013 до лютого 2014 року»,- йдеться у коментарі.

У МЗС запевнили, що Україна готова до поглиблення взаємодії з правозахисними структурами ООН з метою належного врахування питань захисту прав людини при впровадженні широкомасштабних реформ, спрямованих на забезпечення верховенства права, розбудову демократичного плюралістичного суспільства, викорінення корупції, дотримання соціальних стандартів та захист прав меншин.

У коментарі зазначається, що безумовним пріоритетом української влади також залишається розслідування усіх порушень прав людини та злочинів, скоєних у період протестних акцій у листопаді 2013 – лютому 2014 рр.

15 квітня 2014 р. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило Доповідь стосовно ситуації у сфері прав людини в Україні. Доповідь підготовлена за підсумками двох візитів помічника Генсекретаря ООН Івана Шимоновича до України у березні, а також за результатами перших тижнів роботи Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, розгорнутої на запрошення українського уряду.