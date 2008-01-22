Тимошенко не прийшла до Ющенка

На зустрічі Президента Віктора Ющенка з лідерами політичних сил обговорювалося питання створення Конституційної ради. Про це, як передає «Главред », журналістів повідомив лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко, покидаючи нараду в Секретаріаті Президента.

І це було єдине питання, яке, за його словами, розглядалося на цій зустрічі.

Окрім Симоненка, на зустрічі були присутні лідери всіх парламентських фракцій, секретар РНБО Раїса Богатирьова, заступник глави Секретаріату Президента Марина Ставнійчук, глава Секретаріату Віктор Балога.

Прем`єр-міністра Юлії Тимошенко на зустрічі не було. Уряд представляв віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань Іван Васюник.