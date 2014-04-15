Ненаситна Росія грає на безсиллі Європи та крихкості України – ЗМІ

Ненаситна Росія, погрожуючи війною, намагається силою зірвати президентські вибори в Україні і її переорієнтацію в бік Європи.

Про це пише іспанська щоденна газета El Pais, яка зауважує, що в Україні збулися "найстрашніші передчуття". Київ опинився в дуже складній ситуації через розгул бойовиків на Сході України, повідомляє ТСН.ua.

Застосування армії проти агресорів може стати для Росії ідеальною причиною для перетину кордонів. Обіцянки виконувача обов'язки президента України Олександра Турчинова провести референдум не принесли жодних результатів.

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"Путін грає на безсиллі Європи і крихкості України. Перед лицем насилля доводитися обирати одне з двох: капітулювати чи чинити супротив, розуміючи, що без синців не обійдеться", - пише газета.

Європа може натиснути на Володимира Путіна ще більш жорсткими санкціями, які нашкодять їй самій.

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"Подивимося, чи готові країни, які аплодували Майдану, йти на жертви. Чи вони дозволять Росії перекроювати кордони, як їй захочеться. У другому варіанті Європа підтвердить свою незначну роль на міжнародній арені", - пише El Pais.