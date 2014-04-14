У ВР пропонують гарантувати проведення виборів в умовах надзвичайного та воєнного стану

Відповідний проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо гарантії проведення дострокових виборів президента України та проміжних виборів до Верховної Ради України в умовах надзвичайного стану та воєнного стану)" зареєстровано сьогодні в парламенті під номером 4698.

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Автор проекту - голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін.

Як повідомляє прес-служба ОО “Батьківщина”, прийняти закон пропонується на цьому тижні.

За словами Кожем’якіна, прийняття цього законопроекту обумовлено ситуацією, що склалася в Криму та інших регіонах України у зв’язку з поширенням фактів посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

Він уточнив, що проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" та до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

"Ухвалення цього Закону дозволить припинити будь-які політичні спекуляції довкола намагання зірвати вибори президента України за допомогою російського агресора", - вважає Кожем’якін.

Наразі текст законопроекту не оприлюднений на сайті ВРУ.