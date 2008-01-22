Ющенко не хоче випускати Тимошенко за кордон?

Доручення секретарю Ради національної безпеки та оборони України Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ готувати візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до РФ свідчить про спроби обмежити міжнародні контакти прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку УНІАН висловив політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ, коментуючи робочу поїздку 28-30 січня до Москви секретаря РНБО Р.БОГАТИРЬОВОЇ для підготовки візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА з метою участі у другому засіданні Українсько-російської міждержавної комісії.

Він нагадав, що раніше засідання міждержавної комісії готувалися на рівні прем’єр-міністра України.

За словами М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, це рішення Президента можна сприймати як «ревнощі і небажання, щоб Ю.ТИМОШЕНКО вела якісь переговори з Кремлем».

На його думку, В.ЮЩЕНКО хоче залишити «цей напрямок роботи за собою».

Політолог переконаний, що «ніхто її (Р.БОГАТИРЬОВУ – УНІАН) всерйоз сприймати в Кремлі не буде». За його словами, вона може домовлятися, «коли там Президента зустрічати, де він буде жити».

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ наголошує, що, по суті, Р.БОГАТИРЬОВА є не більше ніж помічник Президента України, і тому з нею всерйоз ніхто не обговорюватиме газові питання, питання розмежування кордонів та умов базування Чорноморського флоту.

«Це просто спроба Президента України обмежити Ю.ТИМОШЕНКО в її міжнародних контактах», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня прес-служба Президента України повідомила, що Віктор ЮЩЕНКО та Президент РФ Володимир ПУТІН домовилися про робочу поїздку 28-30 січня до Москви секретаря РНБО Р.БОГАТИРЬОВОЇ для підготовки візиту Президента України, де 12 лютого відбудеться друге засідання Українсько-російської міждержавної комісії.