Ющенко не хоче випускати Тимошенко за кордон?
Чому візит Президента в РФ готує Богатирьова
Доручення секретарю Ради національної безпеки та оборони України Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ готувати візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до РФ свідчить про спроби обмежити міжнародні контакти прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
|Михайло Погребинський
Він нагадав, що раніше засідання міждержавної комісії готувалися на рівні прем’єр-міністра України.
За словами М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, це рішення Президента можна сприймати як «ревнощі і небажання, щоб Ю.ТИМОШЕНКО вела якісь переговори з Кремлем».
На його думку, В.ЮЩЕНКО хоче залишити «цей напрямок роботи за собою».
Політолог переконаний, що «ніхто її (Р.БОГАТИРЬОВУ – УНІАН) всерйоз сприймати в Кремлі не буде». За його словами, вона може домовлятися, «коли там Президента зустрічати, де він буде жити».
М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ наголошує, що, по суті, Р.БОГАТИРЬОВА є не більше ніж помічник Президента України, і тому з нею всерйоз ніхто не обговорюватиме газові питання, питання розмежування кордонів та умов базування Чорноморського флоту.
«Це просто спроба Президента України обмежити Ю.ТИМОШЕНКО в її міжнародних контактах», - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, 21 січня прес-служба Президента України повідомила, що Віктор ЮЩЕНКО та Президент РФ Володимир ПУТІН домовилися про робочу поїздку 28-30 січня до Москви секретаря РНБО Р.БОГАТИРЬОВОЇ для підготовки візиту Президента України, де 12 лютого відбудеться друге засідання Українсько-російської міждержавної комісії.