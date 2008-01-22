У Тимошенко знову висока температура

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні не змогла взяти участь в зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами провідних політичних сил, на яку була запрошена, оскільки остаточно не видужала і продовжує хворіти.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єра Марина СОРОКА.

“Юлія Володимирівна продовжує хворіти, у неї знову висока температура. Вона перебуває вдома”, - повідомила М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО через сильну застуду не змогла взяти участь в засіданні Ради національної безпеки і оборони 18 січня і відклала запланований на 20 січня візит до Грузії для участі в інавгурації Президента цієї країни Михайла СААКАШВІЛІ.

Вчора, 21 січня, Ю.ТИМОШЕНКО вийшла на роботу, хоча в прес-службі зазначили, що ще передчасно говорити про повне одужання Ю.ТИМОШЕНКО. Незважаючи на це, прем`єр-міністр взяла участь в традиційній щотижневій зустрічі з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.