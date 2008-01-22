Кличко хоче ”битися” з Черновецьким в два тури

Лідер фракції Кличка в Київраді Віталій КЛИЧКО впевнений, що демократичним силам вдасться домовитися про висунення єдиної кандидатури на посаду Київського міського голови на дострокових виборах у столиці.

Про це В.КЛИЧКО сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, наголосивши, що вибори в Києві неминучі.

«Сили, що представляють владу, фактично перебувають в опозиції до киян. 7 з 10 киян не підтримують політику нинішньої влади. Опозицію ж підтримують більшість киян. І дана політична ситуація свідчить про неминучість дострокових виборів у 2008 р. мера міста і Київради. І ніякі кулуарні домовленості, навіть підкуплені земельними ресурсами, не дозволять уникнути дострокових виборів», - сказав В.КЛИЧКО.

Він прогнозує, що вибори відбутися найближчим часом. «Це залежить від багатьох ключових чинників. І я впевнений, що ці вибори відбутися цієї весни», - сказав В.КЛИЧКО.

Він підкреслив, що відмовився свого часу стати народним обранцем або бути в уряді тому, що знає про довіру киян до себе і вважає себе відповідальним за ситуацію, яка на сьогодні склалася в Києві. «Я балотуватимуся на пост голови Києва», - заявив В.КЛИЧКО.

Лідер блоку повідомив, що зараз проводить багато консультацій і переговори з різними політичними силами і, за його словами, у всіх є тверда впевненість, що має бути єдиний кандидат від демократичних сил.

«Ми всі робимо для того, щоб це вдалося. І я впевнений, що це вдасться», - сказав В.КЛИЧКО.

За його словами, також всі підтримують те, що вибори мера столиці повинні відбутися в два тури.

В.КЛИЧКО повідомив, що у нього вже є команда, щоб управляти містом, і найближчим часом він зможе оприлюднити прізвища людей, які дали згоду на співпрацю.

«У мене команда існує. Команда людей-професіоналів, що досконально розбираються в кожному напрямі київського господарства», - сказав він. При цьому В.КЛИЧКО підкреслив, що відбирав людей у свою команду за двома основними принципами – це моральні якості і професійна компетентність.

«На сьогодні я не готовий назвати їхні імена лише з однієї причини – вони дали попередню згоду, тверду згоду на участь в команді. Але на сьогодні вони працюють, як в міськадміністрації, в Кабінеті міністрів, в Адміністрації Президента. Найближчим часом я зможу повністю озвучити мою команду і людей, які очолюватимуть той чи інший напрям», - пообіцяв лідер блоку.

В.КЛИЧКО також повідомив, що першим його кроком на посаді міського голови буде повна ревізія діяльності київської влади за останні 2 роки. «І у мене є тверде переконання, що всі ті незаконні дії влади, незаконні рішення, про які багато вже дискутували в ЗМІ, про них знають в місті, будуть однозначно розглянуті. І якщо в них будуть виявлені незаконні дії, вони будуть скасовані», - заявив В.КЛИЧКО. Крім того, він вважає, що всі чиновники, які причетні до ухвалення незаконних рішень, повинні понести відповідальність за свої дії.