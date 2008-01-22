Ющенко в Давосі зустрінеться з Кондоліззою Райс

В рамках візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Швейцарської конфедерації для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі плануються його зустрічі з президентом Світового банку, президентом Європейського банку реконструкції та розвитку, генеральним директором Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Головної служби зовнішньої політики Ігор ДІР сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента. (В.ЮЩЕНКО 23-25 січня візьме участь в Економічному форумі в Давосі – УНІАН).

Також, за його словами, планується зустріч В.ЮЩЕНКА з керуючим Нью-Йоркської фондової біржі. Зокрема, обговорюватимуться питання представлення українських компаній на цій біржі.

І.ДІР нагадав, що впродовж трьох днів - з 23 по 25 січня - у Президента в Давосі заплановано ряд двохсторонніх зустрічей, у тому числі з державним секретарем США Кондоліззою РАЙС.

В ході цієї зустрічі обговорюватиметься питання двохсторонніх відносин, календар двосторонніх зустрічей на найвищому рівні у поточному році, а також намір України приєднатись до Плану дій щодо членства в НАТО.

Також заплановані зустрічі з Президентами Нігерії, Афганістану, прем’єр-міністром Малайзії та іншими керівниками країн та міжнародних економічних організацій.

І.ДІР підкреслив, що Давоський форум є найбільшим и найвідомішим місцем зустрічей як політичних лідерів, так і керівників провідних світових компаній.

На форумі представлена еліта всього світу, яка обговорює не лише економічні, але й інші глобальні питання в гуманітарній і соціальній сферах.

Цьогорічний форум буде присвячений темі «Сила спільних інновацій». Україна очікує від цього форуму багато позитивних сигналів щодо співробітництва в різних сферах, сказав І.ДІР.

«Сам факт участі України є проявом бажання держави інтегруватись в світовий простір», - підкреслив він.

І.ДІР також нагадав, що Президент візьме участь у двох семінарах, присвячених трубному транспорту, а також правам людини.

Крім того, запланована участь Президента в українському обіді в Давосі. "На цьому обіді будуть присутні лідери світових компаній, які мають певну зацікавленість в Україні, і основним завданням цього обіду є зацікавити їх вкладати інвестиції в Україну", - зазначив І.ДІР. За його даними, на сьогодні вже підтвердили свою участь в цьому обіді президент Світового банку, голова правління компанії «Пепсіко» та інші.