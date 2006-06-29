Турчинов захищає ”Нашу Україну”

На сьогодні не існує підстав, щоб диктувати умови «Нашій Україні» щодо кандидатури на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам народний депутат України Олександр ТУРЧИНОВ (БЮТ), коментуючи звернення лідера СПУ Олександра МОРОЗА з приводу заміни кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду спікера.

«Нам може подобатись кандидатура, може не подобатись, але ж ми підписали угоду», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ. За його словами, під цим документом поставлено підписи лідерів трьох політичних сил, і в коаліційній угоді передбачено, що право висувати кандидатуру на посаду голови ВР має фракція «Наша Україна». «І ми не маємо права, згідно з коаліційною угодою, обмежувати їх позицію», - зазначив О.ТУРЧИНОВ. Він підкреслив, що «Наша Україна» як політична сила «несе відповідальність за ту кандидатуру, яку подає».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ висловив думку, що "Наша Україна" повинна відмовитися від кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради.

При цьому він, зокрема, нагадав, що Президент неодноразово наголошував на необхідності розмежування бізнесу і влади, та зазначив, що "в суспільній свідомості кандидатура Петра ПОРОШЕНКА нерозривно пов`язана з крупним бізнесом, і це теж треба мати на увазі".

О.МОРОЗ також вважає, що вся Україна пам`ятає вересневий скандал, який завершився відставкою уряду Ю.ТИМОШЕНКО і відставкою з посади секретаря РНБО П.ПОРОШЕНКА.

На думку лідера Соцпартії, призначення Ю.ТИМОШЕНКО і П.ПОРОШЕНКА на ключові посади обов`язково реанімує вересневий конфлікт.

У свою чергу народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК (фракція «Нашої України») заявив, що фракція «Нашої України» визначилася із кандидатурою на посаду голови ВР і не бачить підстав для того, щоб цю кандидатуру змінювати.

Як сказав М.КАТЕРИНЧУК, члени коаліції мали висловлювати свої претензії щодо певних кандидатур чи пунктів угоди перед тим, як її підписували.