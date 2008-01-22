Ахметов каже, що не зрікався Януковича
15:13, 22 січня 2008Політика
1481 0
"Все равно его не брошу, потому что он - хороший"
Депутат Рінат Ахметов не заявляв про вихід з Партії регіонів та припинення свого депутатства у Верховній Раді.
Про це Українській правді повідомила прес-секретар Ахметова Олена Довженко.
"Чутки про вихід Ріната Леонідовича з Партії регіонів або його намір припинити депутатство не відповідають дійсності", - сказала Довженко.
У вівторок в деяких інтернет-виданнях з`явилася інформація про те, що Рінат Ахметов оголосив керівництву Партії регіонів про вихід з її рядів та про відмову від мандата нардепа.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter