Ахметов каже, що не зрікався Януковича

Депутат Рінат Ахметов не заявляв про вихід з Партії регіонів та припинення свого депутатства у Верховній Раді.

Про це Українській правді повідомила прес-секретар Ахметова Олена Довженко.

"Чутки про вихід Ріната Леонідовича з Партії регіонів або його намір припинити депутатство не відповідають дійсності", - сказала Довженко.

У вівторок в деяких інтернет-виданнях з`явилася інформація про те, що Рінат Ахметов оголосив керівництву Партії регіонів про вихід з її рядів та про відмову від мандата нардепа.