МЗС Росії відреагував на скандальний лист у НАТО

Можлива інтеграція України в НАТО серйозно ускладнить багатопланові російсько-українські відносини. Про це йдеться в коментарі департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв`язку з публікацією листа керівників України генеральному секретареві НАТО Яапу де Хооп Схефферу, в якому йде мова про заявку України на підключення до плану дій для членства в НАТО.

«Ми будемо змушені вживати адекватні заходи. Складається враження, що нинішнє українське керівництво розглядає зближення з НАТО багато в чому як альтернативу добросусідським зв`язкам з Російською Федерацією», – мовиться в коментарі російського МЗС.

Газета.ру