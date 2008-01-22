Ющенко зустрівся з Ківаловим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності прискорення реформування судової гілки влади в Україні.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йшлося на сьогоднішній зустрічі Президента з міністром юстиції Миколою ОНІЩУКОМ. У зустрічі також взяв участь народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ.

Під час зустрічі були обговорені питання реформування судової влади та антикорупційної політики.

Наразі, констатував Президент, реформування судової влади здійснюється надзвичайно повільними темпами. Зволікати й надалі з цим питанням не можна – саме тому необхідно «якнайшвидше об`єднання зусиль для створення вже у цьому році належних законодавчих умов для функціонування судової системи за європейськими стандартами», наголосив глава держави.

«Міністерство юстиції є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики. Тому саме цей орган відповідатиме за впровадження судової реформи», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

На переконання Президента, одним із основних питань реформування судової влади є якісне оновлення суддівського корпусу та зміна морального ставлення суддів до їхньої роботи. «Гарантувати справжню неупередженість та справедливість судових рішень може лише моральність та високий рівень фахової підготовки суддів. Тому необхідно розробити прозорий механізм формування суддівського корпусу на конкурсних засадах та вдосконалити порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності», – відзначив він. Важливим питанням у цьому контексті глава держави також назвав створення належних умов для діяльності суддів та встановлення законодавчих гарантій належного фінансування судової влади.

Говорячи про антикорупційну політику, Президент наголосив, що першочерговим завданням у цій темі має стати створення нового антикорупційного законодавства на засадах світових стандартів, яке визначило б нові принципи запобігання та протидії корупції.

Серед заходів, що мають бути запроваджені в першу чергу, В.ЮЩЕНКО назвав скасування депутатської недоторканності; щорічне декларування доходів і видатків осіб, які займають посади в органах держвлади, держслужбовців, правоохоронців, податківців, митників, суддів та членів сімей цих посадовців. Президент, окрім того, наголосив на важливості прийняття Кодексу доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, оновлення законодавства про державну службу, а також створення антикорупційного органу, що опікуватиметься виробленням єдиної антикорупційної політики в державі та реалізацією комплексу заходів з протидії корупції.

«Міністерство юстиції має не лише забезпечити розроблення відповідних проектів актів, але вжити всіх заходів до їх втілення», – відзначив Президент.

Глава держави висловив переконання, що впровадження антикорупційних заходів і, зокрема, якнайшвидше прийняття антикорупційного пакета законів «дасть змогу зробити новий реальний крок у напрямі викорінення хабарництва, протекціонізму у владі».