НУ-НС сподівається, що Генпрокуратура не вилазитиме з Нафтогазу

«Починаючи з профільного міністерства, закінчуючи НАК «Нафтогазом», керівництво відомств часто плутало свій карман з державним бюджетом», - сказав у коментарі сайту RAZOMчлен фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій Кармазін.

«Проблема з «Нафтогазом» існує давно, проте останнім часом їй дали розквітнути. Попереднє керівництво нагрішило перед державою стільки, що генеральній прокуратурі роботи там вистачить», - сказав він.

В той же час Кармазін зазначив, що «повна бездіяльність та підконтрольність генпрокуратури попередньому уряду загострили всі існуючі процеси і погіршили економічну кризу».

За його словами, «якби генпрокурор не був заполітизований, то в державі був би порядок».