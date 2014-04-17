Керрі: В Женеві не обговорювали питання Криму, але "ніхто не залишив його позаду"
20:53, 17 квітня 2014Політика
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На зустрічі в Женеві у форматі Україна-США-ЄС-Росія питання Криму не обговорювалося, але ніхто не залишив це питання позаду.
У Женеві не обговорювали Крим / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками зустрічі в Женеві заявив журналістам державний секретар США Джон Керрі.
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«Сьогодні ми не обговорювали питання Криму. Сьогодні ми прийшли, щоб зробити щось у зниженні насильства, зниженні потенціалу для повного вибуху, і спробували відійти від конфронтації», - зазначив він.
При цьому держсекретар США запевнив, що «ніхто не залишив позаду питання Криму, воно залишається в таких же розходженнях сьогодні, як і в день, коли ми застосували перші санкції (проти Росії – УНІАН)».
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