Тягнибок вважає, що Росію треба виключити з основних міжнародних організацій

Про це Тягнибок заявив, коментуючи вчорашні чотиристоронні переговори в Женеві про дозвіл конфлікту на сході України.

«Реакція ЄС і США на дії Путіна не повинна обмежуватися закликами до умиротворення агресора. Не можна допустити перетворення Женевської конференції в Мюнхенську 1938 року, коли західні демократії під тиском гітлерівської агресії здали Чехословаччину. Для стримування російської агресії на пострадянському просторі, зокрема в Україні - необхідно сформувати міжнародну антипутінську коаліцію», - заявив Тягнибок.

Лідер українських націоналістів наголосив, що Україні потрібні не просто посередницькі місії, а пряма військово-технічна допомога. Він також закликав до діючих міжнародних правових і економічних санкцій щодо Росії.

«За грубе порушення норм міжнародного права (зокрема, щодо непорушності міждержавних кордонів), порушення прав людини, скоєні військові злочини, путінська Росія буде відповідати перед Міжнародним судом ООН і Міжнародним трибуналом в Гаазі. Майно окупанта за кордоном повинно підлягати арешту», - сказав Тягнибок.

За його словами, «Свобода» внесла на розгляд Верховної Ради проекти звернень до Генасамблеї ООН, ОБСЄ і Ради Європи, які ініціюють розслідування фактів порушення Росією міжнародного права та основних прав людини, і подальше виключення РФ з складу цих організацій.

Нагадаємо, вчора в результаті семигодинний зустрічі зовнішньополітичних відомств України, ЄС, США і Росії в Женеві був прийнятий документ про деескалації конфлікту в Донбасі. Згідно з цією заявою, всі незаконні збройні формування повинні бути роззброєні, а адміністративні будівлі - звільнені. Також передбачена амністія всіх протестуючих, за винятком вчинили тяжкі злочини.