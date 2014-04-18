США нададуть Україні бронежилети нового зразка - Соболєв
12:30, 18 квітня 2014Політика
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Найближчим часом Конгрес США ухвалить рішення про надання Україні військово-технічної допомоги.
Соболєв оголосив про обіцяну США підтримку
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат, в.о. керівника фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв.
“Ми зможемо отримати не лише технічну допомогу, що стосуватиметься забезпечення пально-мастильними матеріалами, але й отримаємо захист наших рубежів, а саме космічні засоби зв'язку та попередження агресора, також бронежилети нового зразка”, - сказав Соболєв.
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