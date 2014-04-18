США нададуть Україні бронежилети нового зразка - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат, в.о. керівника фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв.

“Ми зможемо отримати не лише технічну допомогу, що стосуватиметься забезпечення пально-мастильними матеріалами, але й отримаємо захист наших рубежів, а саме космічні засоби зв'язку та попередження агресора, також бронежилети нового зразка”, - сказав Соболєв.