У БЮТ назвали заяву МЗС РФ дикістю

Керівник Комітету Верховної Ради у закордонних справах Олег БІЛОРУС вважає, що Міністерство закордонних справ України має зробити заяву у відповідь щодо заяви МЗС Росії про ускладнення російсько-українських відносин у разі інтеграції України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

О.БІЛОРУС зазначив, що подібна заява МЗС Росії «є дикістю». За його словами, Україна є суверенною державою, і тому за волею народу вона може вступати як до СОТ, так і до НАТО. При цьому, наголосив він, Росії не варто забувати, що санкції, якими вона погрожує, «є двосторонньою штукою».

Голова комітету зазначив, що заява МЗС Росії є безвідповідальною. «На такі речі потрібно реагувати також активно», - вважає О.БІЛОРУС.

Він не виключив, що відповідну заяву прийме Верховна Рада, проте в першу чергу на це має відреагувати МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії сьогодні заявило, що можлива інтеграція України до НАТО ускладнить російсько-українські відносини.

«Можлива інтеграція України до НАТО серйозно ускладнить багатопланові російсько-українські відносини. Ми будемо вимушені вжити адекватних заходів», - говориться в коментарі щодо листу українського керівництва про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

У МЗС Росії відзначають, що складається враження, що нинішнє українське керівництво розглядає зближення з НАТО багато в чому як альтернативу добросусідським зв`язкам з Російською Федерацією.