Російському МЗС не подобається, як проходить виборча кампанія в Україні

У російському міністерстві зазначили, що напади на кандидатів у президенти Олега Царьова і Михайла Добкіна "наочно демонструють реальну ситуацію в Україні зі свободою слова, а точніше з її відсутністю", повідомляє РИА Новости.

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"Закономірно виникає питання - про які гарантії проведення вільної та чесної виборчої кампанії може йти мова в умовах, коли кандидати на пост президента позбавлені можливості висловлювати свою позицію і піддаються атакам бойовиків", - прокоментували ситуацію в російському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, в.о. президента Олександр Турчинов доручив управлінню Держохорони забезпечити цілодобову охорону кандидатів у президенти.